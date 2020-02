Tráfego nas faixas laterais da Av. Alberto Craveiro é liberado nesta segunda-feira

Foi liberado nesta segunda-feira (17) o trecho da Avenida Alberto Craveiro entre a alça da BR-116 e a Avenida Senador Carlos Jereissati, no Bairro Dias Macêdo, em Fortaleza. O bloqueio durou um mês e gerou longos engarrafamentos na avenida, que se estenderam até a Avenida Raul Barbosa, no Bairro Aerolândia. A avenida é um dos principais pontos de acesso ao Aeroporto Internacional de Fortaleza.

Com a liberação das faixas laterais, o trecho central, que estava sendo utilizado para os motoristas trafegarem no sentido Aeroporto/Aldeota, está bloqueado. Para chegar até o aeroporto, os motoristas devem trafegar pela lateral do viaduto. Durante o bloqueio, os carros acessavam o viaduto no contrafluxo para chegar. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) esteve no local durante a manhã para orientar o tráfego.

O prazo inicial para o fim do bloqueio era dia 1° de fevereiro, mas teve que ser adiado devido às chuvas. A segunda data estabelecida, último dia 8, também não pode ser cumprida pela chuva.

No sentido Aeroporto/Aldeota, o tráfego se dá pela faixa lateral, que está estreitada devido as intervenções na parte central. De acordo com Guilherme Gouveia, Coordenador de Obras de Infraestrutura da Secretaria de Infraestrutura de Fortaleza, a próxima fase terá interdições nestas faixas laterais próximas a um supermercado atacadista, vias que correspondiam a Alberto Craveiro antes da duplicação da avenida.

As intervenões na Alberto Craveiro começaram em maio de 2019, com a construção de um novo sistema de drenagem e pavimentação. De acordo com Guilherme Gouveia, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, o trecho deve ser entregue em maio de 2020, seguindo o prazo inicial de 12 meses.