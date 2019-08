Tradicional feira da Beira Mar é transferida para o Aterro da Praia de Iracema

A feira da Beira Mar, situada na altura do Náutico, na orla de Fortaleza, começou a ser remanejada para a Praia de Iracema na madrugada desta quarta-feira (31). A mudança será provisória e faz parte das obras de requalificação da Avenida Beira Mar.

Os feirantes que trabalham no local começaram a ser remanejados para o novo endereço e passarão a comercializar seus produtos em um piso de cimento sobre a faixa de areia no Aterro. A previsão é que o local comece a receber o público a partir desta quinta-feira (1º).



Segundo a Presidente do Sindicato dos Feirantes de Artesanato, Rosângela Brito de Abreu, foi montada uma comissão de feirantes para acompanhar a transferência e o funcionamento da feira. “Dividimos o espaço no Aterro e cada um pagou R$ 50 para que os contêineres com nosso material fosse transportado”, explica. Ao todo, 663 feirantes foram transferidos.

Translado dos equipamentos dos feirantes foi feito por quatro carretas e quatro empilhadeiras Foto: Rafaela Duarte

O translado dos equipamentos dos feirantes está sendo feitos por quatro carretas e quatro empilhadeiras. Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) estão no local e auxiliam o trânsito.

Conforme o agente da AMC José Ricardo, cerca de seis agentes estão no local, mas o número pode aumentar conforme a demanda “Se necessário, serão enviados outros agentes durante a madrugada e pela manhã outra equipe vai render e ficar no local”, afirma. A previsão é que a operação de transferência seja concluída até o meio dia desta quinta-feira (1º).