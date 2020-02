Tradição na educação

Mais importante do que aprender é desenvolver as capacidades de aprender, pensar, conviver e resolver problemas. Essa é a premissa do Colégio Eça de Queirós, que completa 45 anos de existência. Tudo começou com os primos Luiz Duarte Batista e Vicente Lemos, que enxergavam na educação uma maneira diferente de ver o mundo. Assim, em 3 de fevereiro de 1975 fundaram aquela que se tornaria uma das maiores escolas e de máxima excelência na região. “É uma história de amor, dedicação e aprendizado, dedicada aos nossos alunos”, diz Luiz Duarte, fundador e Diretor.

Família Soares começou sua história nas salas e corredores da instituição de ensino: avós, filhos e netos estudaram e ainda estudam no colégio. Foto: Divulgação

Trabalhando na formação de professores e alunos, o Colégio Eça de Queirós vem construindo o futuro de muitos jovens. Uma delas é Ketlen Soares, que estudou no colégio e hoje cursa graduação em Enfermagem. Ketlen Soares é filha de Kelly Soares e neta de Luciene de Oliveira Soares, que também passaram pelo Eça de Queirós. “Eu fui uma das primeiras alunas. Lá encontrei muita disciplina, ordem, uma educação boa, uma ótima direção. Conheci meu marido no Eça, e estamos casados há 43 anos. Por esse motivo eduquei todos os meus filhos lá, e depois meus netos”, declara Luciene.

Solidez

“É a escola que permanece em primeiro lugar há tantos anos no coração da comunidade”, descreve o professor Francisco Arruda. “Estudar no Eça de Queirós agregou-me não apenas valores morais e éticos, mas uma bagagem positiva que levo no coração”, reforça a ex-aluna Stênia Gray França. “Estudar no Eça me fez ser o que sou. Fiz grandes e sinceras amizades que até hoje existem”, afirma Katia Cilene, mãe de aluno e ex-aluna.

Fachada do Colégio Eça de Queirós ao longo dos anos: investimentos. Foto: Divulgação

As perspectivas e os objetivos da instituição são inovar suas metodologias sem perder a essência de valores formativos e cidadania. A educação formativa, e não apenas informativa, propõe um ensino amplo e integrado, com objetivos ousados e modernos. “Somos educadores de três gerações: avós, pais e filhos estudaram e estudam aqui, tudo isso é fruto de uma educação com limites e principalmente qualidade. A escola busca sempre inovar a fim de tornar seus alunos competitivos e preparados para os desafios da vida”, comenta Joice Fernandes Leite, ex-aluna e Coordenadora da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.

Foto: Divulgação

Seguindo a proposta pedagógica e os valores de “alinhar conhecimento, habilidades e atitudes, defendendo a prática da igualdade e do respeito”, a escola dispõe dos três níveis de Ensino Básico (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio), além do serviço de tempo integral.

Em mais de quatro décadas, a instituição ampliou dependências e instalações, investiu em tecnologia, construiu laboratórios, climatizou salas de aula e enriqueceu com fontes de pesquisa a biblioteca física e digital.

Foto: Divulgação

“O colégio busca proporcionar aos alunos um ambiente em que o fazer pedagógico se equipara às demandas que uma geração mais dinâmica exige”, acrescenta a professora de biologia Sheila da Silva Moura.

As matrículas seguem abertas para o ano letivo de 2020.

Colégio Eça de Queirós

Rua Dom Xisto Albano, 611, Vila Peri – Fortaleza

Telefone: (85) 3484.6264

Instagram: @colegioecadequeiros

Facebook: @colegioeca