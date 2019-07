Trabalhos de demolição do prédio da Maraponga terminam no próximo sábado

A demolição do prédio que desabou parcialmente na Maraponga termina no próximo sábado (6), segundo informações do engenheiro Wetter Lino, responsável pelos trabalhos, na manhã desta quinta-feira (4). O laudo com as causas do desabamento deverá ser divulgado em 30 dias.

De acordo com Lino, a estrutura foi totalmente demolida e a atividade agora se concentra na remoção dos entulhos e recolhimento de pertences dos moradores, que estão sendo levados em contêineres para um terreno particular.

"O prédio já desabou. O trabalho de demolição já está sendo concluído. A gente tem que elaborar esse laudo para prevenir e evitar que novos desabamentos como esse aconteçam na cidade", explicou o engenheiro.

Foto: Marina Alves

Nesta manhã, muitos moradores tentaram reaver algum objeto pessoal. Pertences como colchões, bolsas e roupas foram recuperados dos escombros.

O caso

O prédio desabou parcialmente no dia 1º de junho de 2019. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, 16 famílias foram removidas dos apartamentos do prédio de quatro andares localizado na Travessa Campo Grande. Cerca de 12 casas que ficam próximo ao prédio tiveram de ser evacuadas.