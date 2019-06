Trabalhos de demolição de prédio na Maraponga recomeçam neste sábado

Os trabalhos de demolição o prédio que desabou parcialmente no bairro Maraponga recomeçaram na manhã deste sábado (29). A operação começou às 8h30 da sexta-feira (28) e, por volta do meio-dia, 30% do processo havia sido concluído. O edifício desabou parcialmente e ficou com a estrutura comprometida no dia 1º de junho.

O coordenador da Defesa Civil de Fortaleza, Luciano Agnello, disse ao Diário do Nordeste que os agentes estão no local para dar apoio à população. "Para que não haja nenhum comprometimento com relação à demolição aos moradores aqui do entorno do prédio", acrescentou.

Diferentemente do primeiro dia, neste sábado a movimentação de moradores e curiosos é baixa. No campo de visão da área de isolamento, é possível ver apenas a caixa d´água sob os telhados das casas.

Ainda segundo a Defesa Civil, a preocupação no momento é com os carros que foram soterrados por conta da queda do prédio. Uma equipe do Corpo de Bombeiros acompanha os trabalhos para evitar incêndios.

Casas no entorno serão vistoriadas

Após a demolição a Defesa Civil vai realizar uma vistoria nas casas no entorno do edificio para constatar se podem ser liberadas ou se continuarão interditadas.

Relembre o caso

O prédio chegou a desabar parcialmente e ficou com a estrutura comprometida no dia 1º de junho. Ao todo, 16 famílias foram removidas dos apartamentos e cerca de 12 casas ao redor tiveram de ser evacuadas.