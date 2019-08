Trabalhadores param obras do túnel na Avenida Alberto Sá

Operários que trabalham na construção do túnel da Avenida Alberto Sá, no Papicu, paralisaram a obra desde esta segunda-feira (5). A suspensão dos trabalhos ocorre devido ao descumprimento do acordo firmado entre a empresa responsável e os trabalhadores, segundo o sindicato da categoria.

De acordo com Archimédes Fortes, coordenador de fiscalização do Sindicato da Construção Civil Pesada (Sintepav), um acordo entre os trabalhadores e a empresa foi firmado há 15 dias, prevendo um reajuste salarial de 5%, participação nos lucros e resultados e manutenção das demais cláusulas da convenção 2018/2019. Segundo Archimédes, após a reunião, a empresa teria reenviado o acordo com algumas mudanças, se negando a atender algumas demandas estabelecidas. A empresa, Ferreira Guedes, foi contatada por telefone, mas não retornou a ligação.

Segundo o coordenador, a decisão para a paralisação foi dos trabalhadores, que receberam apoio do sindicato. A estimativa é de 120 trabalhadores estejam parados.

Por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf), a Prefeitura de Fortaleza informou que notificou a empresa responsável pela obra requisitando que os operários retornem ao trabalho o mais rápido possível, A Seinf afirma que, por enquanto, o cronograma das obras não está comprometido. A previsão é de que as obras terminem até dezembro.

Obra

As obras na Alberto Sá tiveram início em dezembro de 2017 e, quando finalizadas, farão a ligação direta da avenida com as ruas Tavares Coutinho e Ana Bilhar. O novo túnel terá 460 metros de comprimento de quatro faixas de tráfego, garantindo os veículos de transporte coletivo tenham acesso rápido a Via Expressa.