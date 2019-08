Trabalhadores dos Correios decidem não aderir à greve no Ceará

Após reunião com trabalhadores do Correios na noite desta quarta-feira (31) em Fortaleza, o Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos e Similares do Estado do Ceará (Sintect-CE) informou que resolveu prorrogar as negociações no Tribunal Superior do Trabalho (TST) até o final do mês de agosto.

Sendo assim, está descartada, pelo menos pelos próximos 30 dias, a adesão à paralisação da categoria de trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios), no estado do Ceará.

Entre outras pautas, a assembleia decidiu votar pela rejeição da proposta de retiradas de direitos e reajuste de 0,8% no salário e benefício e manter e intensificar a mobilização da categoria.