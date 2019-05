Torre do metrô cai, atinge carro e rede elétrica no bairro Mondubim

Uma torre caiu no metrô de Fortaleza, atingiu um carro e deixou a rua Manuel Sátiro, no Bairro Mondubim, sem energia, neste sábado (4). A Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) foi ao local para bloquear a via. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a Enel Distribuição Ceará, com a queda, a torre atingiu os fios da rede elétrica e interrompeu o fornecimento de energia no local.

"A empresa esclarece que técnicos trabalham para restaurar a rede elétrica e restabelecer o serviço no local", afirmou a Enel, em nota.

Rua fica sem luz após torre do metrô cair e atingir rede elétrica Foto: André Alencar

Segundo a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor), o acidente não afetou o horário de funcionamento do metrô na Linha Sul, que liga o Centro de Fortaleza à Pacatuba, na Região Metropolitana.

A torre é de sinal de rádio e permite a comunicação entre as estações e trens da Linha Sul do metrô e o centro de controle operacional, informou o Metrofor.