Torcedores vão fazer Enem com camisa dos times para acompanhar Clássico-Rei após a prova

Em dia de Clássico-Rei, torcedores do Ceará e Fortaleza foram fazer o Enem vestidos com a camisa dos times neste domingo (10). A intenção é acompanhar o jogo, que ocorre às 19h na Arena Castelão, após o término da prova. O Exame acontece até as 18h30, mas os candidatos que concluírem as provas antes podem sair a partir de 15h30, sem levar o caderno de resposta. Os portões dos locais de prova abriram às 12h e fecharam às 13h.

Alifer Tarcila Silva Baia, 23 anos Foto: Gioras Xerez

Alifer Tarcila Silva Baia, 23 anos, vai tentar pela primeira vez o Enem. A intenção é se graduar em Educação Física futuramente. Como amante do esporte, também está ansioso pelo jogo de mais tarde, e pretende ir ao Castelão ao terminar a prova.

O candidato afirma estar mais confiante na vitória do seu time, o Ceará, do que no resultado da prova neste domingo.

Maria Thays Rodrigues, 19 anos Foto: Theyse Viana

Já Maria Thays Rodrigues, 19 anos, escolheu a blusa do Leão para dar força e sorte na prova. Mas, apesar de ser torcedora ferrenha, garante que a cabeça, hoje, foca 100% na prova.

“Com a blusão do Leão tô segura. Tem que ser cabeça na prova. Depois, se der tempo, vou pro Clássico”, garante.

É a segunda vez que a estudante realiza o Enem. A primeira, como treino, esta, com esperança de ingressar em medicina veterinária ou psicologia. Apesar de não ter gostado do tema da redação, acredita que se saiu bem. Hoje, teme a prova de matemática.

“Não vou mentir, detesto números, mas vamos tentar”, declara.