TJCE convoca novos juízes leigos para atuação nos juizados especiais

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) publicou no Diário da Justiça desta terça-feira (28), a convocação dos novos juízes leigos para atuação no sistema de Juizados Especiais do Estado.

De acordo com o TJ, os candidatos para o cargo devem apresentar documentos requisitados no Edital de seleção. Depois de apresentar os documentos, os novos juízes leigos deverão passar por curso de capacitação, que acontece de 10 a 15 de fevereiro na Escola Superior da Magistratura do Ceará (Esmec).

Juízes leigos

Os magistrados atuam de forma remunerada, sob supervisão de juízes togados, e recebem bolsa com o total de atos homologados. A contratação dos profissionais é uma das medidas do Programa Celeridade e Produtividade, criado pela Presidência do TJCE para aumentar a quantidade de julgamentos e promover mais rapidez, beneficiando o cidadão que busca os serviços da Justiça.