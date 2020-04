Testes de coronavírus são vendidos por até R$ 450 em laboratórios particulares de Fortaleza

Pelo menos seis laboratórios particulares com unidades em Fortaleza estão comercializando testes para detectar infecção pelo novo coronavírus. Dependendo do tipo de exame - se é feito com swab, sorologia ou teste rápido - o preço varia de R$ 240 até R$ 450. Em todos os locais é necessário agendamento prévio e prescrição médica para realizar o teste.

O Sistema Verdes Mares entrou em contato com 22 laboratórios particulares da Capital. Entre os seis que afirmaram vender os exames, um localizado no bairro Parquelândia e outro no Centro já não tinham mais disponíveis o kit para teste rápido. Dois laboratórios realizam a coleta apenas em domicílio e outros mantêm agendamentos com pelo menos 20 minutos de intervalo entre clientes. Enquanto um local dispõe de apenas sete testes por dia, outro explica que o número pode chegar a 22 exames diários.

O tempo de espera pelo resultado também é variado. Para os que oferecem o teste rápido, a resposta pode chegar ainda no mesmo dia. No entanto, em outros que oferecem o teste de sorologia o retorno pode demorar até 10 dias, a depender da complexidade. Apenas o profissional de saúde pode indicar que tipo de exame deve ser feito. Há também restrições para em que estágio da doença o teste pode ser coletado. Em um dos laboratórios, é preciso estar com sintomas por pelo menos 7 dias, outro pede que o período seja de 11 dias.

Exames no Ceará

De acordo com o portal Integrasus, mais de 17 mil exames foram realizados nas unidades públicas e privadas até esta quinta-feira, 23, no Ceará. O Estado aumentou a capacidade de testes feitos por dia em abril. No início do mês eram feitos 400 exames e, segundo a Secretaria de Saúde do Estado (Sesa), o número aumentou para 1000 testes diários. Já são mais de 4.400 casos confirmados da doença nos municípios cearenses.