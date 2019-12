Teste de fogos para Réveillon 2020 de Fortaleza acontece na noite desta segunda-feira

Uma prévia do show pirotécnico para o Réveillon 2020 em Fortaleza acontece na noite desta segunda-feira (30), a partir das 19h, no aterro da Praia de Iracema. O teste da queima de fogos deve durar cerca de três minutos e será uma amostra do espetáculo de 12 minutos programado para a entrada do ano novo.

De acordo com o documento de licitação do show pirotécnico, publicado no Portal de Compras do Município, o serviço de elaboração de projeto, plano de trabalho, fornecimento de material, transporte e execução do espetáculo piromusical custará R$ 1,2 milhão.

Durante a queima de fogos que dará boas-vindas a 2020, nove músicas estão programadas: “Rainbow” de Beethoven; “Summer (Remix)” – Calvin Harris; 2002 Fifa World Cup Official Anthem; “Final Countdown” – Europe; “Maria Callas” – Carmen Prelude; “Waiting for Love” – Avicii; “Reflections Of Earth” – Illuminations; “Lovers On The Sun” – David Guetta e “Voices” - Vangelis.

Confira a lista das atrações confirmadas:

Alok

Fagner

Jorge Ben Jor

Matheus e Kauan

Nando Reis

Simone e Simaria

Chambinho do Acordeon

Falcão

Marcos Lessa (vencedor do Festival da Música de Fortaleza)

Jonnas Alves

Ludmila Amaral

Marcus Café

Paulo José

Roberta Fiuza

Waldonys

Mastruz com Leite

Calcinha Preta

Limão com Mel