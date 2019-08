Terreno da Santa Casa na Av. João Pessoa vai a leilão para pagar dívida de R$ 21 milhões

Um terreno da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, localizado na Av. João Pessoa, está sendo leiloado para pagar uma dívida de cerca de R$ 21 milhões da instituição com cerca de 400 trabalhadores. O processo foi movido em 1992. Conforme a Justiça do Trabalho do Ceará, outras tentativas de negociação de venda do terreno já foram feitas mas esbarravam em pendências, pois, ele abriga o Hospital Psiquiátrico São Vicente de Paulo, a Igreja Sagrado Coração de Jesus e algumas residências populares, na Parangaba. Dessa vez, a área com os prédios foi excluída da negociação e o terreno em leilão, avaliado em R$ 25,6 milhões, não possui edificações.

A área total de propriedade da Santa Casa tem 37,7 mil metros quadrados, dessa extensão, 33,7 mil metros quadrados estão sendo leiloados. A subtração da parte que abriga os imóveis foi um entendimento da Santa Casa e do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde do Estado do Ceará (Sindsaúde) e da Justiça do Trabalho. "Foi uma composição de múltiplas partes. Eu tive a percepção que era inviável por conta do hospital, da igreja e da ocupação que já dura décadas. Era complexo. Tanto pela questão humanitária e também jurídica", explica o juiz André Barreto.

A venda do imóvel deve beneficiar cerca de 400 funcionários da instituição que ingressaram com ação coletiva, através do Sindsaúde. A reivindicação é que a Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza pague aos funcionários diferenças salariais decorrentes do Plano Bresser, lançado em 1987. O plano de estabilização econômica, na época, provocou o congelamento de preços e salários.

Procedimento

O terreno já está em leilão e qualquer pessoa ou empresa pode participar. O lance inicial é de 70% do valor da avaliação, cerca de R$ 17,9 milhões. Segundo a Justiça do Trabalho, o imóvel pode ser adquirido com uma entrada de 25% e restante do valor ser parcelado em até 30 meses.

Os interessados no terreno podem procurar diretamente, até o dia 6 de setembro, 4 leiloeiros cadastrados junto à Justiça do Trabalho, para apresentar as propostas. São eles: Graça Medeiros, Fernando Montenegro, Silvio César e Willian Araújo.

Conforme o juiz André Barreto, para pagar a dívida trabalhista cerca R$ 21 milhões, a Santa Casa de Misericórdia antecipou uma parte em dinheiro e penhorou imóveis comerciais de menor valor, localizados no Centro da Capital. O bens estão penhorados nos autos do processo e o valor pago por quem arrematar o terreno vai para uma conta judicial. Em seguida será repassado aos trabalhadores.

A reportagem tentou contato com a assessoria da Santa Casa de Misericórdia, mas até a publicação desta matéria não obteve retorno.