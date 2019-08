Termômetro da Avenida Desembargador Moreira marca 19 graus na manhã desta terça-feira(6)

O céu nublado com chuva deixou o clima mais ameno, no início da manhã desta terça-feira (6), em Fortaleza. Por volta das 6h, o relógio localizado na Avenida Desembargador Moreira, no bairro Dionísio Torres, marcou 19°C.

Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia (Funceme), os ventos mais fortes e umidade mais baixa contribuem para uma sensação térmica mais amena. O órgão registrou a temperatura de 22,5 °C neste início de manhã.

Alguns fortalezenses precisaram se agasalhar para sair de casa. "Um frio muito saboroso. Tive que me agasalhar e é muito maravilhoso amanhecer o dia nesse clima contagiante", disse José Gilberto da Silva, morador do bairro Dionísio Torres.

Outros relataram dificuldade para se levantar da cama. "Muito difícil acordar, muito frio. Difícil até para sair de casa. Aquela preguiça de se levantar" disse o morador do Bairro José Walter, Alexandre Brasil.

Funceme registrou temperatura de 22,5°C no início da manhã desta terça-feira VC Repórter

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para esta terça-feira (6) é de céu parcialmente nublado com chuva isolada. A temperatura mínima pode atingir 24°C e a máxima, 30°C.

Ainda segundo a Funceme, nesta terça (6) e quarta-feira (7), o litoral cearense poderá receber chuva com intensidade variando entre fraca e moderada. Se a previsão for confirmada, as precipitações serão passageiras e concentradas entre a madrugada e o início da manhã.