Terminal Engenheiro João Thomé conta com 458 viagens extras para o Natal

Na semana que antecede o Natal, cerca de 62 mil passageiros são esperados no Terminal Engenheiro João Thomé, em Fortaleza, um aumento de 15% em relação ano anterior, de acordo com estimativas da Coordenadoria de Transporte da Arce. Para atender a demanda, 458 viagens extras já foram disponibilizadas, mas esse número pode ser maior dependendo da procura.

Entre esta sexta-feira (20) e a próxima quinta-feira (26), o número de viagens realizadas deve chegar a 3.300, total 16% superior que o número de rotas normalmente realizadas. O dia mais movimentado deve ser o domingo (22), quando foram disponibilizados 90 viagens extras. No Estado, os principais destinos procurados são: Sobral, Juazeiro, Iguatu, Camocim, Viçosa, São Benedito, Baturité, Beberibe, Crateús, Jericoacoara, Canindé, além de Limoeiro do Norte.

Nordeste

Já entre as viagens interestaduais, as cidades mais demandadas são Recife, Natal, João Pessoa, Maceió, Teresina e São Luiz. A compra da passagem com antecedência, segundo explica o gerente da Socicam, Newton Fialho, é importante para definir a abertura de horários extras. “A medida que os ônibus vão e os horários normais vão sendo ocupados vai sendo aberto uma demanda por horários extras e aí as empresas podem se antecipar e realizar a abertura desses horários”, esclarece.

Para essa antecipação, um dos meios é o usuário comprar o bilhete pela internet. De posse da passagem, recomenda, basta chegar ao terminal com 30 minutos de antecedência da viagem. As informações necessárias para o passageiro embarcar, assim como os horários disponíveis estão no site da rodoviária.

“Essa movimentação do mês de dezembro já tem um aquecimento, uma movimentação maior. A semana que antecede o Natal e o réveillon é quando tem a maior movimentação do ano”, acrescenta Newton Fialho.

Outra recomendação é quanto ao deslocamento de menores de 16 anos desacompanhados. Para isso, os pais ou responsáveis devem se dirigir até o Juizado de menores no terminal Engenheiro João Thomé para obter uma autorização especial. Outra dica, segundo o gerente da Socicam, é colocar nome e telefone nas bagagens, para facilitar a localização em caso de extravio.

Réveillon

Para o feriado do réveillon, as empresas de transporte que operam no terminal disponibilizarão 443 viagens extras, entre o período de 27 de dezembro de 2019 e 02 de janeiro de 2020. Ao todo, 3.200 viagens devem ser realizadas nesse período, o que representa um aumento de 15,2% em comparação aos dias com viagens normais.