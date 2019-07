Terminal da Parangaba registra longa fila no primeiro dia de validade da carteira estudantil 2019

A partir desta segunda-feira (1), o transporte coletivo de Fortaleza passou a receber como documento válido para pagamento de meia passagem somente a carteira estudandil de 2019. O fato fez com que grandes filas se formassem em alguns terminais de integração para transferência de crédito.

No terminal da Parangaba, muitos estudantes aguardavam numa longa fila durante o período da manhã. Além dos postos do Bilhete Único, a transferência de créditos do documento de 2018 para o atual pode ser feito na sede da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), nos Vapt-Vupts Messejana e Antonio Bezerra ou Shopping Riomar Kennedy ou Aldeota.

Para esse processo, o estudante deve levar as duas carteiras e o documento de identidade. A Etufor esclarece que os estudantes podem solicitar a carteira estudantil a qualquer momento do ano, independente do prazo de solicitação.

Confira vídeo abaixo: