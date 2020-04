Terminal da Parangaba passa por reforma em plataforma; Defesa Civil aponta risco de desabamento

Uma plataforma do terminal de ônibus da Parangaba está isolada para reforma, após vistoria e recomendação da Defesa Civil de Fortaleza. Conforme o órgão, durante a inspeção realizada em março deste ano foi identificado risco de desabamento em área previamente bloqueada. "A Socicam foi notificada e instada a fazer as reformas necessárias", ressalta em nota. A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), entretanto, contestou o risco e afirmou que a vistoria do órgão identificou somente a necessidade do reparo no telhado do primeiro andar do terminal de passageiros.

"O que está sendo feito é um trabalho preventivo de substituição do telhado, a cargo de uma empresa especializada, depois que se percebeu uma leve deformação em uma telha da coberta da plataforma A do terminal. De forma preventiva, a Etufor determinou a reforma do telhado do 1º andar do terminal da Parangaba, exatamente para evitar prejuízos e acidentes", pontuou a empresa em nota.

Não há previsão para a conclusão do reparo, de acordo com a Etufor, que ressalta ainda o não comprometimento a operação de transporte dm virtude das obras. Na nota a companhia destaca ainda que não há rachadura em colunas ou paredes do terminal de ônibus da Parangaba. Os boxes comerciais seguem fechados por conta do isolamento social determinado pelas autoridades sanitárias.