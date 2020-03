Terminais rodoviários de Fortaleza adotam medidas para evitar a proliferação do novo coronavírus

Corrimãos, catracas e balcões dos terminais rodoviários de Fortaleza vão ser higienizados com maior frequência, segundo informou a empresa Socicam, responsável pelos equipamento, nesta terça-feira (17). As medidas valem para a rodoviária João Tomé e as estações do Antônio Bezerra e da Messejana.

Cerca de 7 mil pessoas passam pelas três rodoviárias diariamente, segundo o gerente do Núcleo do Ceará, Newton Fialho. A limpeza será realizada com o uso de álcool 70%. Os passageiros terão acesso a vídeos, mensagens no rádio e cartazes com informações de como se prevenir do novo coronavírus.

De acordo com o boletim oficial da Secretaria da Saúde (Sesa), atualizado na segunda-feira (16), existem 9 casos confirmados de contaminação com o vírus no estado. O número de infectados no Brasil é de 301, segundo o último boletim do Ministério da Saúde.

Newton conta que nesse período do ano, o número de viagens nos ônibus intermunicipais costumava ser maior, mas a empresa ainda analisa se a queda é devido à pandemia ou ao fato de o Carnaval em 2019 ter acontecido mais tarde do que em 2020. “Estamos monitorando os números, mas por enquanto não é nada assustador”, repete.

A Socicam disponibilizou álcool em gel para nos locais de grande circulação. Entretanto, a limpeza dos ônibus, não é uma responsabilidade da empresa, segundo Newton.

Medidas

Para a virologista e epidemiologista da Universidade Federal do Ceará (UFC), Caroline Florêncio, as medidas tomadas pelo Poder Público estão de acordo com o que vem sendo implementado em outros países, como a China, que conseguiu controlar a epidemia. "O isolamento, juntamente com os hábitos de educação e higiene adotados, são as melhores armas contra o avanço do número de casos", diz a pesquisadora.

Para Caroline, é preciso "sermos cuidadosos ao extremo neste momento em que estamos sob controle do que esperar acontecer um número assustador de casos (como na Itália)". A medida de isolamento pode ajudar a conter os casos que chegam ao Ceará, segundo ela. "A exemplo da China, que agora reporta casos importados apenas, o isolamento é de fato bastante eficaz", diz Florêncio.

De acordo com a pesquisadora da UFC, o medo da população nesse primeiro momento é natural, mas na "medida em que passamos a conhecer mais a doença, o seu agente e sua epidemiologia, o medo dá lugar à razão".

"E assim como o H1N1 ficou comum, talvez a Covid-19 seja também mais um vírus a ter circulação entre os humanos. Ter medo é natural diante uma doença emergente", conta Caroline.

Assim como o secretário de saúde, a professora prevê que o pico epidemiológico da doença no Estado do Ceará ocorra em torno do mês de abril deste ano.

"Nós temos outros vírus endêmicos aqui em Fortaleza, como o vírus sincicial respiratório e o influenza A, que tem o seu pico de atividade no mês de abril (tem artigos que comprovam isso). Se a Covid-19 vai seguir o mesmo comportamento, só o tempo dirá".

Tire as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.