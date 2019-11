O Movimento Vidas chega ao bairro Aerolândia nesta semana e ganha força na manhã de sábado (23), quando ocorre o terceiro "Dia D" da ação, com foco na prevenção às drogas, no Mercado da Aerolândia. O projeto é uma parceria entre a Câmara Municipal de Fortaleza e a Assembleia Legislativa do Ceará, com realização do Sistema Verdes Mares.

O destaque do evento fica por conta da presença do Sine/IDT, para realização de cadastro e verificação de vagas de emprego. Para participar, o interessado deve comparecer com documento oficial com foto, comprovante de residência e carteira de trabalho. Após o cadastro, os agentes do Sine/IDT irão analisar o perfil de cada um, para verificar em qual emprego o interessado se enquadra mais. Caso não haja vagas, a pessoa fica no banco de dados do órgão, para uma possibilidade futura.

As atividades oferecidas por toda a semana pelo Movimento Vidas têm como foco atingir o maior número possível de crianças e adolescentes na luta de prevenção às drogas. Para isso, escolas, entidades religiosas e equipamentos públicos do entorno do local recebem e incentivam os jovem a partipar das oficinas, que abrangem aulas de DJ e grafitagem, nas quais os mentores ensinam técnicas básicas sobre as modalidades. Os alunos, por sua vez, apresentam os resultados aprendidos no final do dia.

A Aerolândia é o terceiro bairro a receber a ação, que já passou por Conjunto Esperança e, por último, pelo Bairro Ellery. Atividades estão previstas para outros dois bairros até o final de 2019. Segundo a organização, os locais das ações são definifas por sorteio, levando em consideração o grau de vulnerabilidade da região, a partir dos dados de violência e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

Especificamente no sábado, encarado como Dia D da ação, alguns serviços especiais serão oferecidos, envolvendo lazer, saúde e utilidade pública.

Veja as ações ofertadas durante o Dia D

- Emissão do Passe Livre do Idoso

- Corte de cabelo

- Atendimento de saúde: aferição de pressão, teste de memória e ansiedade, avaliação postural, atendimento com nutricionistas e acunputuristas

- Atividades lúdicas de esporte, arte e tecnologias sociais

- Atendimento: Sala do Empreendedor, Ouvidoria e Atendimento AMC

- Realização de cadastro e verificação de vagas de empregos pelo Sine/IDT

Convidados

Além disso, a ação contará com a presença do hair designer Nazareno Maio, que é conhecido como cabeleireiro das celebridades; além do compositor Jota Reis, autor de canções conhecidas pelo público na voz de Wesley Safadão, como "Camarote", "Sou Ciumento Mesmo" e "Segunda Opção". Os convidados especiais participarão de uma conversa com os jovens da ação, apresentando a trajetória de vida deles, com o objetivo de inspirar os participantes.

Nas últimas duas edições, convidados especiais também compareceram para palestrar aos jovens. No bairro Conjunto Esperança, o ex-treinador da Seleção Brasileira Masculina de Futebol, Dunga esteve presente. No Bairro Éllery, foi a vez dos vocalistas da Banda A Loba motivarem os participantes.

Além das ações presenciais nos bairros de Fortaleza, o Movimento Vidas conta com um curso de capacitação por Ensino a Distância (EAD) de 40 horas/aula, com intuito de formas agentes sociais e outros multiplicadores. As inscrições são gratuitas pelo site do Diário do Nordeste.

Serviço

Movimento Vidas - Dia D

Local: Mercado da Aerolândia (BR-116, nº 5431 - Aerolândia)

Data: Neste sábado (23/11), das 9h às 12h

Entrada gratuita