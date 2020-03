Terapias tradicionais e integrativas são oferecidas online e gratuitamente na quarentena

Atendimentos gratuitos de terapias integrativas são oferecidos online e gratuitamente, de segunda a sexta-feira, a partir de hoje (26), pela clínica Mundo Akar Social durante esse dias de quarentena no Ceará. A agenda de serviços e profissionais disponíveis é divulgada através do perfil no Instagram.

As sessões são realizadas em diferentes horários pela manhã, à tarde e à noite, através do aplicativo Zoom, que pode ser instalado tanto em computadores quanto em smartphones.

As vagas são disponibilizadas por dia, para sessões individuais e em grupo, e são preenchidas por ordem de inscrição através do site www.sympla.com/mundoakarsocial. A programação desta quinta-feira (26) inclui reiki e thetahealing — técnicas de cura energética com meditação — e todas as vagas foram ocupadas em uma hora.

“O Mundo Akar traz essas terapias tradicionais como medicina, psicologia, nutrição, e algumas terapias integrativas, como reiki e outras. A proposta é promover o bem-estar através do autoconhecimento”, explica a psicóloga Emanuela Gomes, diretora da clínica.

Emanuela explica ainda que a ideia é pensar no outro. "Nesse momento em que todos nós estamos passando pelas mesmas necessidades, as mesmas angústias e medos, o que nós e nossos terapeutas estamos fazendo é pensar no outro. Essa doação é o que tem nos ajudado, e tenho certeza que também vai ajudar outras pessoas", concluiu.