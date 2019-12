Tecnologia ‘de ponta’ e atendimento humanizado em mais de 20 especialidades

Observando o crescimento residencial e empresarial na região Sul de Fortaleza, o Grupo OTO investiu e inaugurou neste ano de 2019 o Hospital OTOclínica Sul. Localizada na Avenida Edilson Brasil Soares, 1520, a unidade conta com pronto-atendimento 24 horas adulto e pediátrico, além de plantões diurnos nas especialidades otorrinolaringologia, clínica médica, traumatologia e neurologia.

O hospital é referência em inovação e infraestrutura. São mais de 20 especialidades médicas, Centro de Diagnóstico com exames laboratoriais e de imagem e exames de endoscopia e colonoscopia. O OTOsul aposta em uma nova experiência para agilizar e humanizar o atendimento ao paciente: o modelo ESI para classificação de risco, que prioriza a vida. Conforme Khalil Feitosa, diretor médico do Hospital OTOclínica Sul, a metodologia Emergency Severity Index (ESI) é mais célere e vai além do formato tradicional de mensuração de comprometimento da saúde do paciente.

“O ESI classifica de acordo com o grau de recursos e vai de 1 a 5. Faremos ainda uma analogia por cores, em que o mais grave será o vermelho, o menos grave será o azul. Temos um espectro de cores que vai do vermelho (mais grave) até o azul (menos complexo), passando pelo laranja, amarelo e verde. O paciente classificado com vermelho, por exemplo, vai direto a uma sala apropriada para pessoas em estado grave. Os demais serão alocados nos boxes de acordo com a prioridade”, disse Khalil Feitosa.

Outra novidade é o deslocamento dos médicos até aonde o paciente estiver. Ao chegar na unidade, o paciente passa pela classificação de risco e, em seguida, é direcionado ao box de atendimento, sala privativa que possui computador, oftalmoscópio, otoscópio e outros dispositivos para exames de caráter inicial. O médico é avisado da chegada do paciente ao box por aplicativo específico, vai até ele e inicia o atendimento.

“Tiramos o modelo centrado na figura do médico e focá-lo no paciente. Os recursos vão até o paciente e não o contrário, e, assim, assumimos toda a responsabilidade sobre o fluxo do paciente dentro da instituição”, acrescentou Khalil. Ainda de acordo com o médico, neste processo eles contam com auxílio da tecnologia. Foi desenvolvido um aplicativo do hospital e por meio do dispositivo é possível que o médico tenha detalhes sobre estado de saúde e exames do paciente.

Cuidados

Outro fator a ser destacado é o pronto-atendimento pediátrico. François Ponte, pediatra e coordenador do Pronto Atendimento pediátrico do Hospital OTOclínica Sul ressalta que “A orientação pediátrica é importante para cuidar da saúde em todos os seus aspectos: alimentação, comportamento, doenças e, sobretudo, prevenção. Por isso, as consultas servem para identificar quais os riscos que a criança poderá ter e tratar eventuais problemas desde cedo”.

