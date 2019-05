Teatro ganha as ruas em ação educativa no trânsito

Um dos cruzamentos mais movimentados do bairro Aldeota virou palco de uma ação de conscientização visando uma maior segurança viária, na manhã desta sexta-feira (17). Atores encenaram situações reais observadas nas ruas, orientando sobre condutas corretas e práticas de risco no tráfego urbano.

A ação faz parte da campanha "Amigos do Trânsito", do Sistema Verdes Mares, abordada numa série de reportagens durante o mês de maio. Durante a ação, o objetivo foi alertar o público, segundo afirma o diretor de teatro Haroldo Serra, responsável pela encenação.

"Pensamos em três casos de mau comportamento no trânsito para mostrar o que seria o correto. Queremos que os condutores, ciclistas e pedestres se coloquem na posição do outro. O teatro é uma ferramenta importante. De forma lúdica, conseguimos levar um maior impacto por meio da atuação", disse.

Para o ator Niiw Teixeira, que participou do ato, ressalta que o teatro de rua é importante para a conscientização."O teatro sempre serviu como forma de protesto. Hoje, estamos levando educação. A ideia é que a população possa se conscientizar. Se eu cuidar de mim, eu posso cuidar de você”, comenta.

Durante a semana, atividades foram realizadas no Centro de Fortaleza. A Praça do Ferreira recebeu uma cidade em lego com instruções de bom tráfego, cinema e peças teatrais. O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE), a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), as Polícias Rodoviária Federal (PRF) e Estadual (PRE), além da Guarda Municipal de Fortaleza, participaram das intervenções.