Tartaruga é encontrada morta no Poço da Draga na manhã desta segunda-feira (3)

Surfistas encontraram, na manhã desta segunda-feira, uma tartaruga morta entre as duas pontes da praia do Poço da Draga, em Fortaleza. O animal foi recolhido e levado para a Universidade Estadual do Ceará (Uece), onde a necropsia será realizada para saber a causa da morte e identificar a espécie.

Moradores buscaram órgãos ambientais para reportar o caso e a voluntária do Gtar, projeto da Organização Não-Governamental Ambientalista (ONG) Verdeluz, estudante de medicina veterinária Adla Farah, 27, foi ao local. Segundo o morador Francisco Jhonathan, 34, o animal estava boiando na água quando ele o avisou. Nesses casos, “geralmente são os próprios surfistas que enterram”, explica.

De acordo com o mergulhador, somente no Poço da Draga, já foram notificadas três tartarugas encalhadas neste ano, duas em janeiro e uma em fevereiro. O Instituto Verdeluz, após receber a informação, encaminhou a voluntária para o local. Em ocorrências com tartarugas, normalmente o projeto Gtar é contactado devido à especialidade de atendimento.

A causa da morte do animal deve ser apontada após a autópsia, mas ao observar a estrutura da tartaruga, a voluntária Adla disse que “ela está com muito tumor. Isso é sinal de poluição no ambiente”.

Órgãos Ambientais

Os moradores afirmaram terem entrado em contato com o Projeto Tamar, com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e com o Instituto Verdeluz. Mas, de acordo com o Ibama, quando o órgão é notificado, passa as informações “para fundações que costumam lidar com essa demanda de forma mais específica”. O Gtar é uma das entidades responsáveis pelo cuidado e o acompanhamento das tartarugas marinhas.