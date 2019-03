Tartaruga é encontrada morta na praia do Náutico

Uma tartaruga foi encontrada morta na praia do Náutico, em frente à quadra polpoliesportiva da Avenida Beira-Mar, no bairro Meireles, em Fortaleza, na manhã deste sábado (2). O animal é da espécie verde, segundo um voluntário do Grupo de Proteção às Tartarugas-Marinhas (GTAR).

Ícaro Ben Hur informou que é bem comum essa espécie na costa de Fortaleza. "As tartarugas verdes usam a costa de Fortaleza principalmente para alimentação em bancos de algas, e por conta dessa aproximação com a costa para se alimentar, ficam sujeitas a algumas problemáticas, como a poluição da costa por resíduos sólidos e químicos e interações com a pesca", afirmou

Dois dos maiores problemas dessa aproximação do réptil, de acordo com Ícaro, que também é estudante de oceanografia na Universidade Federal do Ceará (UFC), é que as tartarugas ingerem lixo confundindo com alimento e também se enroscam em linhas de artefatos de pesca que ficam no mar.

"Dá para ver que o pescoço dela está sem gordura, o que é um sinal de desnutrição, ou seja, é bem provável que algo, provavelmente a ingestão de lixo, tenha impedido ela de se alimentar. Como esses animais não conseguem digerir o lixo eles acabam sempre se sentindo saciados e deixam de se alimentar", afirmou.

Ele disse ainda que é aconselhável "enterrar o animal em um local fora da ação da maré, para que as ondas não a desenterrem", disse.