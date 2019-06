Tanque de esgoto da Cagece se rompe ao lado de escola, e idoso é atingido por dejetos em Caucaia

Um tanque de esgoto da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) estourou ao lado de uma escola pública e um idoso foi atingido em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, na manhã desta quarta-feira (5). O muro cedeu e os alunos reclamaram do cheiro forte de fezes que ficaram espalhados nas ruas.

De acordo com testemunhas, o idoso passava de motocicleta ao lado do muro da Cagece e foi atingido pela lama. O homem de aproximadamente 60 anos ficou com a roupa suja e com alguns arranhões pelo corpo. Os professores da escola, que fica vizinha ao terreno da Cagece, ajudaram o homem a sair do local e deram um banho nele.

Em nota, a Cagece informou que equipes técnicas foram enviadas ao local para realização de uma limpeza que deve ser concluída atá esta quinta-feira (6). A companhia explicou que o incidente foi ocasionado devido ao rompimento de um dos tanques de tratamento da estação de esgoto.

Técnicos da Cagece foram acionados para solucionar o problema e realizar limpeza no local. Foto: Paulo Sadat

Estudantes têm dificuldade de estudar

"Está muito difícil de manter o estudo. É difícil de ver o seu segundo lar rodeado de tantas mazelas e fezes. São muitas fezes, muito fedor. Sou estudante e estou revoltado com isso", disse Guilherme Saul.

Ainda segundo Guilherme, o caso aconteceu por volta de 7h50 e todos os estudantes, que estavam na sala de aula, se assustaram com o barulho.

Por telefone, uma funcionária da escola explicou que, apesar do cheiro forte, as aulas continuam sendo ministradas e não serão suspensas.

Uma equipe da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) foi acionada ao local para orientar o trânsito. Após o incidente, restos de materiais e tijolos ficaram espalhados nas ruas impedindo o fluxo de veículos.