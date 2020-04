Surfistas e banhistas são flagrados na Praia do Futuro durante período de quarentena contra Covid-19

Mesmo durante o período de quarentena adotado no Ceará para evitar a propagação do novo coronavírus, cerca de 50 surfistas, banhistas e jogadores de futvôlei foram flagrados na Praia do Futuro, neste sábado (25).

Os frequentadores do local descumprem o decreto determinado pelo governador Camilo Santana, que entre outras medidas, proíbe a “frequência a barracas de praia, rio e piscina pública ou quaisquer outros locais de uso coletivo e que permitam aglomeração de pessoas”, conforme trecho publicado no Diário Oficial do Estado.

Até às 17h15 deste sábado, o Ceará contabilizou 326 mortes e 5.667 pessoas contaminadas pelo coronavírus. As informações são da plataforma IntegraSUS, da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa).

Empresário Egliberto Vasconcelos foi a praia acompanhado de um amigo após passar 40 dias confinado em casa com a família. Foto: Kilvia Muniz

"Respirar um pouco"



Para o empresário Egliberto Vasconcelos, que foi ao local acompanhado de um amigo, a decisão de ir a praia veio após passar 40 dias confinado em casa. “Passei quase quarenta dias em isolamento social com a minha família e hoje resolvi vir a praia, respirar um pouco de ar puro, isolado”, afirma.

Egliberto reconhece o perigo da saída e adotou algumas medidas para não comprometer a saúde dos familiares. “Eu trouxe máscara, álcool em gel, meu amigo está mantendo distância, no carro tenho uma roupa que vou trocar, chegando em casa vou deixar o chinelo fora de casa, tenho uma roupa no hall para vestir e uma sandália diferente”, disse o empresário.

O advogado Marcelo Castro também escolheu a praia como primeiro local para ir após ficar um período de quarentena em casa. “A gente está cumprindo a quarentena, conforme as recomendações da OMS (Organização Mundial da Saúde), mas tem momentos que a gente precisar dá uma saída, até para desopilar um pouco”, afirma.

Marcelo admite que a saída ao local o deixa com receio de contrair a doença, por isso ele se programou para passar pouco tempo na orla. “ A gente tenta manter o isolamento e o distanciamento necessário. Vou só tomar um banho e em seguida vou embora”.

Barracas fechadas

As barracas da Praia do Futuro continuam fechadas mesmo com a movimentação de frequentadores no local. A medida é devido o decreto estadual que determina o fechamento de todos os estabelecimentos comerciais que não ofereçam serviços essenciais à sociedade, por causa da pandemia que atinge o Ceará.

Atualmente a Praia do Futuro tem 65 barracas ativas e gera em torno de 3 mil empregos diretos, que continuam sendo mantidos mesmo durante a situação epidemiológica, conforme a presidente da Associação dos Empresários da Praia do Futuro (AEPF), Fátima Queiroz.

“Quando chegou o primeiro decreto nós fizemos um grande esforço e mantivemos quase 99% das equipes vinculadas as empresas. Parte de férias, outros afastados, mas recebendo”, disse.

Mesmo com a liberação do serviço de entrega dos restaurantes, Fátima Queiroz reconhece que os empresários da região estão tendo dificuldade em desenvolver outras soluções durante o fechamento das barracas. “Não conseguimos desenvolver uma outra atividade, como o delivery, por exemplo, nós não temos essa expertises, não temos essa tradição. Nossa tradição mesmo é pé na areia, peixe frito, caranguejo, essa coisa que a praia proporciona”, relata a presidente da AEPF.