Surfista morta por raio vendia batata frita e fazia 'bicos' para competir no exterior

"Sempre ela procurava alguma coisa para fazer, ela nunca ficava sem fazer nada. Uma menina guerreira". Essa é a lembrança que dona Mara de Souza tem da filha, Luzimara Souza, que morreu na manhã de quarta-feira (27) atingida por um raio, enquanto surfava no mar da Praia da Leste-Oeste, em Fortaleza. Com ajuda da mãe, a campeã de surfe, velada nesta quinta-feira (28), no bairro Pirambu, costumava vender batata frita pelo bairro Pirambu, onde morava com a família, e parafina como forma complementar a renda para ter condições de ajudar em casa e custear as despesas de competições.

Segundo amigos próximos e familiares, Luzimara Souza sempre procurou patrócinio e, após conquistar títulos pelo estado do Ceará, conseguiu esse apoio de algumas empresas locais de Fortaleza e Natal, capital do Rio Grande do Norte. Porém, não era suficiente para suprir as necessidades básicas da vida de atleta.

Era com a vizinha e melhor amiga Maria Edilane Silva Façanha, 29, que a surfista dividia seus sonhos e planos, além de "bicos". "A gente subia tijolo, areia, rebocava parede, fazia piso. Tudo juntas", relembra com saudade.

Os itens que conquistava através de patrocinadores nas competições, como blusas, também viravam meios para aumentar a renda, para além dos prêmios em dinheiro, segundo o amigo Jorge Marques. Assim como outros atletas, Luzimara vendia "tudo que ganhava".

"Mãe, com esse cofre aqui eu vou viajar para esse lugar aqui, para esse e para esse. São Paulo eu já realizei meu sonho, agora eu não tenho mais medo de andar de avião. Agora eu vou, mãe. É ruim viajar só, mas agora eu vou meus sonhos todos", narra a mãe emocionada. Os próximos destinos da surfista seriam o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Norte, além da Austrália, que era seu maior sonho.