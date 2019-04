Surfista atingido por raio na praia da Leste-Oeste recebe alta

O surfista atingido por um raio na Praia da Leste-Oeste, em Fortaleza, recebeu alta do hospital na última quinta-feira, 4. Ele estava internado no instituto Doutor José Frota (IJF) desde o último dia 27 de março.

Felipe Cardoso Nogueira, 17 anos, surfava no mar quando foi atingido pelo raio. A descarga também acertou a campeã cearense de surfe Luzimara Souza, de 23 anos. Ela não resistiu e faleceu. Chuvas intensas caíram sobre a Cidade na manhã daquele dia.

Felipe Cardoso relatou, em entrevista exclusiva ao Sistema Verdes Mares, que só soube da morte da colega sete dias após o ocorrido. "Eu fiquei sabendo de tudo que aconteceu no sétimo dia em que eu estava no hospital. Minha mãe não queria me contar, foi meu tio que falou tudo", conta.

"Quando ele me falou, eu chorei muito. Ele me disse que eu e ela [Luzimara] fomos atingidos por um raio, mostrou as fotos do dia, e depois falou que eu sobrevivi e ela não", relata Cardoso.

Ao saber do ocorrido, ele afirma que sentiu um alívio e, ao mesmo tempo, muita tristeza. " A gente não era tão próximo, mas eu a admirava muito".

Recuperação

A mãe do surfista, Mara Geisa, disse que a recuperação de Felipe foi tranquila, apesar do susto inicial. Ele permaneceu entubado no hospital por três dias.

"Ele já está em casa, mas ainda não pode fazer muitos movimentos. Tem que ficar descansando", explica. Felipe está tomando medicação controlada. Não ficaram sequelas de queimaduras no corpo do surfista.