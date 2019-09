Supostas ações violentas de policiais contra moradores de rua são alvo de apuração do MP

Supostos excessos nas abordagens policiais a pessoas em situação de rua em praças de Fortaleza serão alvo de apuração do Ministério Público do Ceará (MPCE). A medida atende a denúncias anônimas de que policiais militares e guardas municipais estariam agredindo a população de rua em praças do Centro da capital.

O Ministério Público se reuniu, na manhã desta segunda-feira (9), com representantes da Polícia Militar, do Comitê Estadual de Políticas Públicas de Pessoas em Situação de Rua, da Pastoral do Povo de Rua e do Centro POP para tratar sobre o assunto.

Durante a ocasião, o major Ontoniel Nascimento, do 5º Batalhão da PM, afirmou que orientaria a tropa a fim de conter abordagens agressivas, principalmente à noite.

Para analisar as denúncias, a promotora de Justiça Maria de Fátima Correia Castro pediu aos órgãos de segurança imagens de câmeras de vigilância da região do Centro, com foco nos arredores das praças do Ferreira, da Lagoinha e dos Leões.

Dentro de um mês uma nova reunião será feita para avaliar as medidas tomadas sobre as denúncias.