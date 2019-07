Superintendente do Dnit diz que trecho da BR 116 não teve culpa sobre acidente fatal em Horizonte

A superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Ceará, Líris Silveira, garante que o trecho da BR-116 no Km 40, em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), não teve responsabilidade no acidente que vitimou duas pessoas na última quarta-feira (26), após colisão entre uma caminhonete, um caminhão e um ônibus intermunicipal.

Silveira afirma que conhece o trecho e que ele não possui buracos, “tem visibilidade excelente, sinalização ótima e é uma via duplicada”, com três faixas. “Ali é uma via urbana, e todo mundo sabe que é o pedestre quem tem prioridade”, defende, em relação à localização de uma faixa de pedestres utilizada por pessoas que vivem próximo ao local.

Segundo testemunhas, os veículos reduziram a velocidade ao se aproximarem dessa faixa e, por isso, ocorreram duas colisões. Primeiro, o condutor de um caminhão bateu numa caminhonete; depois, parou o veículo e, quando foi à traseira colocar uma sinalização, foi atingido pelo ônibus, cujo motorista também morreu.

“Todos os veículos estavam errados porque o acidente ocorreu na faixa de ultrapassagem. O próprio nome já diz, ela não é para transitar. Além disso, a velocidade permitida na via é de 60km/h. Será que eles estavam mesmo nesse limite, a ponto de não conseguirem frear?”, indaga a superintendente, reforçando que a responsabilidade sobre a velocidade é do condutor, mesmo que não haja fotossensor na região.

Para Líris, o caso do ônibus pode ser considerado ainda mais grave, já que, por estar transportando passageiros, deveria trafegar “na primeira ou na segunda faixa”, e não naquela destinada à ultrapassagem. “Eximo qualquer responsabilidade da rodovia nesse acidente”, arremata.

Um dos passageiros do ônibus garantiu, no sábado (29), que o condutor do veículo não dirigia em alta velocidade, mas ficou sem entender porque ele não desviou do caminhão. Ele disse também que a colisão poderia ter sido evitada se o caminhão estivesse estacionado num lugar seguro e correto.