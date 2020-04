Subtenente da Polícia Militar do Ceará morre com suspeita de Covid-19 em Fortaleza

O subtenente Edilson Pereira da Silva, de 53 anos, da Polícia Militar do Ceará (PMCE), morreu neste domingo (26), em Fortaleza, com suspeita da Covid-19. Uma nota de pesar, emitida pela Corporação, lamentou o falecimento do PM.

Conforme a Polícia Militar, o agente, que já possuía algumas comorbidades, deu entrada na noite de ontem, sábado (25), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Vila Velha, com sintomas semelhantes à Covid-19. Edilson Pereira, contudo, não resistiu e veio a óbito na manhã de hoje. A PM afirmou ainda que aguarda, por parte do centro médico, a confirmação da realização do teste para coronavírus em Edilson.

Em uma nota de pesar, publicada nesta tarde, a PM informou que o subtenente havia ingressado na Corporação há pouco mais de 29 anos, em agosto de 1990, e que, atualmente, estava lotado no Batalhão de Policiamento de Guarda Externa dos Presídios (BPGEP). O Órgão disse ainda se solidarizar “com a dor dos familiares e amigos, ao tempo em que coloca o aparato da Instituição à disposição”.

Morte de tenente

No início deste mês, na quarta-feira (8), um tenente-coronel da PMCE morreu após ser diagnosticado com Covid-19. João Océlio Atanazio Alves, de 50 anos, estava hospitalizado em Fortaleza. Conforme pessoas próximas ao oficial, ele tinha hipertensão e, nos últimos dias, já respirava com auxílio de aparelhos.

No último mês de março, o Comando Geral da Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou acompanhar os casos de militares que estão de licença médica por apresentar problemas ligados à síndromes respiratórias e, consequentemente, precisarem se manter em isolamento, sob a suspeita de terem sido infectados pelo novo coronavírus.