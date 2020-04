“Solidariedade Vale Muito” arrecada mais de 35 toneladas de alimentos e R$ 140 mil

O “Solidariedade Vale Muito”, promovido pelo Sistema Verdes Mares (SVM), arrecadou, neste sábado (11), mais de 35 toneladas de alimentos, R$ 140 mil e outros itens durante as 14 horas de programação na TV Diário, com transmissão pelas demais plataformas do SVM. A grade de programação abriu espaço para artistas e humoristas. Todas a doações serão destinadas a Central Única das Favelas (Cufa) e ao Movimento Supera Fortaleza.

Solidariedade. Este é o sentimento que motivou a ação do Sistema Verdes Mares de arrecadar donativos para ajudar instituições filantrópicas que sofrem com impactos econômicos e sociais causados pela pandemia do coronavírus. Nesta ação, o SVM trabalhou para aproximar o público, enquanto a CUFA e o Movimento Supera atuaram como articuladores, fazendo essas doações chegarem até quem mais precisa.

>"Solidariedade Vale Muito" arrecada doações para cearenses

Doações de sangue

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) também participou da iniciativa, como forma de impulsionar as doações de sangue, que tiveram uma queda neste período de quarentena. Durante o "Solidariedade Vale Muito", um posto de coleta, por exemplo, foi instalado no Hipermercado Extra, na Avenida Aguanambi. No total, foram 219 coletas de sangue realizadas em diversos pontos da cidade. Entre elas, 50 pessoas se candidataram para doação, 35 doaram sangue e outras cinco pessoas se cadastraram para a doação de medula óssea na unidade.



Evento contou com vários artistas e foi transmitido pela TV Diário Divulgação

“Foi uma experiência muito gratificante para todos que trabalham aqui. A gente não faz nada sozinho. Tivemos números razoáveis de doações, mesmo porque elas não acabam hoje, as doações continuam para essas entidades. A gente está abraçando um único dia para tentar alavancar, mas isso continua”, ressalta Fábio Ambrósio, diretor de programação do SVM.

As doações foram realizadas durante a transmissão na TV Diário e na Internet, um código ficou disposto na tela para os que os interessados acessassem uma página de arrecadação em dinheiro do Supera Fortaleza. Além disso, o Supera Fortaleza teve pontos de coleta nos Mercadinhos São Luiz, enquanto a Cufa teve pontos no Assaí Atacadista, Super Lagoa, Atacadão LAG e Pinheiros Supermercados.

"A meta é o máximo que for possível. Hoje abrimos uma janela para ajudar. O papel da Cufa é essencial, ela que está tornando possível que as doações cheguem aos mais necessitados. Iremos continuar ajudando por meio dos nossos veículos de comunicação para que os corações continuem durante toda pandemia", destacou o diretor comercial do SVM, Erick Picanço.

"Estamos muito felizes com o dia de hoje. Somos o maior grupo de comunicação do Ceará e é nossa missão levar serviços que apoiem a sociedade como um todo. Hoje essa missão foi plenamente desenvolvida. As plataformas do Sistema Verdes Mares alcançaram fronteiras além de nossas terras. Tivemos doações inesperadas de diversos grupos empresariais, pessoas simples e o apoio em massa dos artistas", comentou Picanço.

Participações

Xand Avião, Waldonys, Solange Almeida, Marcia Fellipe, Zé Cantor, Tati Girl, Fábio Carneirinho, Luís Fidélis, Kadu Martins, Matheus Fernandes, Felipão, Renno Poeta, Avine Vinny e Ítalo Poeta foram alguns dos convidados. Das 8h às 22h, eles cantaram com exibição pela TV Diário e nos canais online, por meio de lives, direto da casa de cada um.

"Os artistas abraçaram a nossa ideia e colaboraram com a gente. Essa participação deles também é uma doação, eles têm um grande poder mobilizador. Com os contatos que tivemos com o pessoal do Supera e da CUFA estão sendo muito bem recebidas as doações. Está tudo caminhando muito bem", pontua Fábio Ambrósio.

O “Solidariedade Vale Muito” foi conduzido por apresentadores e jornalistas da rádio e da televisão e trouxe ainda a irreverência de humoristas como Lailtinho Brega, Luana Do Crato, Bené Barbosa e Ramon Oliveira.

Ao todo, 24 empresas participaram da ação. São elas: