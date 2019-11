Solicitação da 1° via da carteira de estudante de Fortaleza de 2019 vai até 6 de dezembro

Os estudantes de Fortaleza só têm até o próximo dia 6 de dezembro para solicitar a 1° via das carteiras estudantis de 2019, de acordo com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor). Para o pagamento dos boletos, o prazo final é dia 11de dezembro, no caso de estudantes da rede privada.

A primeira parte da solicitação pode ser feita pela internet, no site da Etufor.

Para solicitar o documento pela primeira vez, o estudante deve levar: RG original e cópia, comprovante de endereço, declaração de matrícula atualizada, boleto pago ou gratuidade validada. Além disso, deve cadastrar a biometria

Devem se dirigir à sede da Etufor àqueles estudantes que estão solicitando o documento pela primeira vez, mudaram de instituição de ensino ou estudam em universidades públicas e não têm a biometria cadastrada.

As carteirinhas de 2019 começaram a valer em 1° de julho e devem valer até o prazo final de entrega dos documentos de 2020. Segundo a Etufor, já foram emitidos 384.000 documentos de identificação estudantil este ano.

Com as carteirinhas, os estudantes da rede pública e privada pagam o valor de meia passagem (R$ 1,60) no transporte público de Fortaleza. Além disso, têm acesso à valores estudantis em espaços de programação cultural, como cinemas, teatros e shows musicais.

Para emissão de 2° via, os estudantes que já obtiveram o documento de 2019 podem fazer solicitação até o dia 6, ainda este ano, ou a partir do dia 2° de janeiro de 2020.

Postos de Atendimento para solicitar a Carteira de Estudante 2019: