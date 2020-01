Sisu 2020: confira as notas de corte de todos os cursos das universidades federais do Ceará

A maratona de inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2020 teve início ontem (21), e as primeiras notas de corte para ingresso nos cursos de ensino superior foram divulgadas nesta quarta-feira (21). O Diário do Nordeste reuniu todas as notas mínimas necessárias para ingresso nos campi das Universidades Federal do Ceará (UFC), do Cariri (UFCA) e da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). As notas se referem à ampla concorrência, para a qual são disponibilizadas 50% das vagas. As demais são reservadas às cotas.

Os cursos de Engenharia de Telecomunicações, na UFC, e Licenciatura em Física, na Unilab, tiveram quantidade de candidatos inscritos menor que o número de vagas ofertadas e, por isso, não foram divulgadas notas de corte para eles. As próximas médias mínimas parciais serão divulgadas em a partir de 00h desta quinta-feira (23).

Confira as notas de corte das universidades federais do Ceará, após o primeiro dia do Sisu, ordenadas da maior para a menor:

Universidade Federal do Ceará (UFC)

• Total de vagas: 6.288

• Número de cursos: 110

• Campi em: Fortaleza, Crateús, Quixadá, Russas e Sobral

Curso Nº de Vagas Ampla Turno Cidade Medicina 160 785,34 Integral Fortaleza Medicina 80 780,46 Integral Sobral Direito - UFC 100 747,64 Integral Fortaleza Direito - UFC 100 735,54 Noturno Fortaleza Engenharia de Computação 60 734,42 Integral Fortaleza Odontologia 80 733,82 Integral Fortaleza Odontologia 44 728,76 Integral Sobral Psicologia 80 727,08 Integral Fortaleza Arquitetura e Urbanismo - UFC 64 725,44 Integral Fortaleza Engenharia Mecânica 60 720,54 Integral Fortaleza Ciênciais Sociais - UFC 60 719,88 Integral Fortaleza Biotecnologia - UFC 50 710,48 Integral Fortaleza Engenharia Química 70 706,8 Integral Fortaleza Enfermagem - UFC 80 705,98 Integral Fortaleza Engenharia de Produção Mecânica 60 704,84 Integral Fortaleza Fisioterapia 40 704,7 Integral Fortaleza Design - UFC 40 702,62 Integral Fortaleza Engenharia Ambiental - UFC 120 700,44 Integral Fortaleza Farmácia 100 698,84 Integral Fortaleza Psicologia 50 696,32 Integral Sobral Sistemas e Mídias Digitais 55 692,82 Integral Fortaleza Comunicação Social - Publicidade e Propaganda 50 691,26 Integral Fortaleza Comunicação Social - Jornalismo 50 690,58 Integral Fortaleza Engenharia de Computação 40 689,78 Integral Fortaleza Engenharia Elétrica 100 689,32 Integral Fortaleza Administração UFC 80 686,46 Integral Fortaleza Ciências da Computação - UFC 80 685,3 Integral Fortaleza Engenaria de Minas 40 684,38 Integral Fortaleza Física 40 680,46 Integral Fortaleza Ciências Econômicas - UFC 25 680,42 Integral Fortaleza Ciências Biológicas - UFC 40 679,6 Integral Fortaleza Ciências Biológicas - UFC 40 679,6 Noturno Fortaleza Administração UFC 80 679,52 Noturno Fortaleza Cinema e Audivisual - UFC 40 675,02 Integral Fortaleza História 80 668,5 Integral Fortaleza Matemática - Bacharelado 35 667 Integral Fortaleza Gastronomia 50 664,16 Integral Fortaleza Sistemas e Mídias Digitais 55 663,08 Noturno Fortaleza Saneamento Ambiental 30 662,47 Matutino Fortaleza Ciências Sociais - UFC 25 658,82 Integral Fortaleza Design Moda - UFC 60 657,42 Integral Fortaleza Ciências Contábeis - UFC 80 656,28 Noturno Fortaleza Ciências Contábeis - UFC 80 654,88 Integral Fortaleza Filosofia - Bacharelado 10 654,54 Noturno Fortaleza Engenharia de Software 50 653,24 Integral Quixadá Letras - Língua Portuguesa 70 652,52 Integral Fortaleza Ciências Econômicas - UFC 80 651,94 Noturno Fortaleza Letras - Português e Inglês 50 651,62 Integral Fortaleza Educação Física - UFC 25 651,04 Noturno Fortaleza Química 50 650,74 Integral Fortaleza Ciências Econômicas - UFC Sobral 50 649,86 Noturno Sobral Engenharia da Computação 100 647,38 Integral Sobral Finanças 50 645,6 Vespertino Fortaleza Ciências Sociais - UFC 25 645,56 Noturno Fortaleza Educação Física - UFC 50 644,34 Integral Fortaleza Engenharia de Petróleo 40 644,02 Integral Fortaleza Letras - Inglês 50 642,04 Noturno Fortaleza Música 40 640,84 Integral Fortaleza Finanças 50 640,12 Noturno Sobral Matemática 60 639,16 Noturno Fortaleza Geografia - Bacharelado 30 638,88 Integral Fortaleza Ciências Atuariais - UFC 35 636,48 Noturno Fortaleza Oceanografia 40 634,72 Integral Fortaleza Engenharia Elétrica 100 634,52 Integral Sobral Zootecnia 60 634,5 Integral Fortaleza Ciências da Computação - Quixadá 50 633,68 Integral Russas Filosofia 40 632,74 Noturno Fortaleza Dança - UFC 20 631,24 Integral Fortaleza Engenharia Civil - UFC Crateús 50 626,98 Integral Crateús Ciências Ambientais - UFC 40 625,66 Integral Fortaleza Engenharia Civil - UFC 100 624,2 Integral Fortaleza Pedagogia 80 620,8 Integral Fortaleza Engenharia de Produção 50 620,72 Integral Russas Engenharia Mecânica 50 620,68 Integral Russas Letras - Português e Alemão 20 619,2 Integral Fortaleza Física 50 616,56 Noturno Fortaleza Letras - Português e Francês 30 615,6 Integral Fortaleza Pedagogia 80 614,86 Noturno Fortaleza Geografia 50 614,58 Integral Fortaleza Teatro 40 614,44 Integral Fortaleza Design Digital - UFC Quixadá 50 614,3 Integral Quixadá Gestão de Políticas Públicas 50 614,06 Integral Fortaleza Ciências Sociais - UFC 25 613,7 Noturno Fortaleza Educação Física - UFC 25 613,7 Noturno Fortaleza Educação Física - UFC 50 613,44 Integral Fortaleza Engenharia de Alimentos 50 613,38 Integral Quixadá Química 50 611,02 Noturno Fortaleza Engenharia Civil - UFC Russas 50 610,92 Integral Russas Agronomia UFC 140 610,18 Integral Fortaleza Estatística 60 609,24 Integral Fortaleza Dança - UFC 20 608,24 Integral Fortaleza Geologia 40 608,2 Integral Fortaleza Engenharia de Software 100 607,06 Integral Russas Economia Ecológica - UFC 50 605,36 Integral Fortaleza Secretariado Executivo 50 598,36 Noturno Fortaleza Letras - Português e Espanhol 50 597,02 Integral Fortaleza Ciência da Computação - Crateús 50 591,62 Integral Crateús Engenharia de Pesca 100 591,42 Integral Fortaleza Biblioteconomia - UFC 70 589,24 Integral Fortaleza Letras - Espanhol 50 587,46 Noturno Fortaleza Música 40 584,94 Noturno Sobral Sistemas de Informação 50 573 Integral Fortaleza Sistemas de Informação 50 572,5 Integral Quixadá Letras - Português e Italiano 20 570,18 Integral Fortaleza Engenharia Ambiental - UFC Crateús 50 568,74 Integral Crateús Ciências da Computação - UFC Russas 100 547,62 Integral Russas Engenharia de Energias Renováveis 50 505,78 Integral Crateús Matemática Industrial 40 479,78 Integral Fortaleza Engenharia Metalúrgica 60 478,02 Integral Fortaleza Engenharia de Telecomunicações 60 0 Integral Fortaleza

Universidade Federal do Cariri (UFCA):

• Total de vagas: 880

• Número de cursos: 19

• Campi em: Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha e Brejo Santo

Curso Nº de Vagas Ampla Turno Cidade Medicina 40 770,49 Integral Barbalha Engenharia Civil 50 723,28 Integral Juazeiro do Norte Medicina Veterinária 50 695,68 Integral Crato Ciência da Computação 50 676,09 Integral Juazeiro do Norte Jornalismo 50 673,73 Noturno Juazeiro do Norte Administração 50 656,15 Noturno Juazeiro do Norte Ciências Contábeis 50 649,58 Noturno Juazeiro do Norte Design 50 641,97 Integral Juazeiro do Norte Administração Pública 50 625,57 Noturno Juazeiro do Norte Música 50 612,72 Integral Juazeiro do Norte Filosofia - Licenciatura 30 607,69 Noturno Juazeiro do Norte Filosofia 20 603,02 Noturno Juazeiro do Norte Engenharia de Materiais 50 581,84 Integral Juazeiro do Norte Letras - Libras 40 578,74 Integral Juazeiro do Norte Matemática Computacional 50 577,92 Integral Juazeiro do Norte Biblioteconomia 50 559,79 Integral Crato Agronomia 50 554,48 Integral Crato Pedagogia 30 552,72 Integral Brejo Santo Interdisciplinar em Ciências e Matemática 70 485,24 Integral Brejo Santo

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab)

• Total de vagas no Ceará: 296

• Número de cursos: 15

• Campus em: Redenção