Sistema Verdes Mares é premiado em quatro categorias do Prêmio Gandhi de Jornalismo

O Sistema Verdes Mares foi premiado em quatro categorias na 12ª edição do Prêmio Gandhi de Jornalismo que aconteceu na noite desta quarta-feira (11) no auditório da Reitoria da Universidade Federal do Ceará. As categorias premiadas foram nas áreas de fotojornalismo, radiojornalismo, jornalismo impresso e telejornalismo.

Com o trabalho “Abraço a contornar o mundo” a repórter fotográfica Fabiane de Paula venceu na categoria fotojornalismo.

O repórter Cadu Freitas recebeu a premiação na categoria jornalismo impresso pelo trabalho “A juventude quer se encontrar”.

O trabalho “A judiciarização da saúde no Ceará" venceu na categoria radiojornalismo. Os jornalistas premiados foram Lyana Maria França da Costa Ribeiro e Theyse Viana.

Já na categoria telejornalismo, venceram com a reportagem “Luto: uma transformação de vida” os jornalistas Halisson Ferreira, Antônio de Souza, Paulo Alberto e César Lima.

O Prêmio Gandhi premia os trabalhos vencedores em oito categorias, entre profissionais e estudantes, que mais contribuíram para a Cultura de Paz na Comunicação.