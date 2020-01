Sistema é instalado em UPAs e postos de saúde para monitorar suspeitas de arboviroses em tempo real

Fortaleza agora conta com um sistema integrado online para monitoramento de suspeitas de arboviroses em postos e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da Capital. A informação foi repassada pela secretária Municipal de Saúde, Joana Maciel, em coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira (21) e faz parte do plano municipal de enfrentamento a arboviroses deste ano.

Segundo a titular da pasta, alguns casos já foram relatados pela UPA do Itaperi, desde quando o sistema foi instalado, em novembro de 2019, mas ainda não foi divulgado o levantamento completo.

Conforme a secretária, o novo protocolo de notificação de arboviroses vai ajudar no enfrentamento mais rápido em caso de uma possível epidemia no município. “Nós temos um prontuário eletrônico vinculado ao sistema de vigilância. Toda vez que o profissional de saúde suspeitar do vírus, seja dengue, zika ou chikungunya, nós saberemos em tempo real, o que antes era notificado em semanas”, explicou. Com isso, a equipe de vigilância pode se deslocar diretamente para as regiões com maiores notificações “a fim de que seja feito o corte de transmissão do vetor da doença”.

Casos

O número de casos notificados por arboviroses, em Fortaleza, totalizou em 5.715 somado os anos de 2018 e 2019, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Diante do quadro, a Secretária afirmou que os exames laboratoriais solicitados em unidades de saúde da Prefeitura, em casos de suspeita de arboviroses, sairão no mesmo dia.

“O procedimento normal é levar os resultados apenas na próxima consulta agendada, porém, em situação de contingência, os resultados dos exames devem sair o mais rápido possível”, disse.

Além disso, com a chegada da quadra chuvosa, a secretária informou que haverá, de fevereiro a junho deste ano, uma equipe de médico e enfermeira a mais nas UPAs. “Nós já trabalhamos com essa equipe, mas estamos nos preparando caso seja necessário mais gente”.

De acordo com o Prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, é necessário redobrar a atenção para casos de arboviroses em Fortaleza, principalmente a dengue, pois “há histórico de epidemias no sul e no centro-oeste no Brasil, então fica o alerta, já emitido pelo Ministério da Saúde, para o Nordeste”.

Postos de referência em caso de surto de arboviroses

Regional I: Floresta, Carlos Ribeiro e Rebouças Macambira

Regional II: Aída Santos, Irmã Hercília e Rigoberto Romero

Regional III: Meton de Alencar, Anastásio Magalhães, Eliezer Studart e César Cals

Regional IV: Dom Aluísio, Luís Costa, Gothardo Peixoto e Oliveira Pombo

Regional V: Regina Severino, Maciel de Brito, Paracampos e Jurandir Pincanço

Regional VI: César Cals, Melo Jaborandi, Messejana, Mattos Dourado e Maria de Lourdes