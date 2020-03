Sindicatos dos Médicos solicita materiais adequados aos profissionais que atuam contra o coronavírus

O Sindicato dos Médicos do Ceará solicitou, nesta quarta-feira (18), maior atenção do Governo do Estado e da Prefeitura de Fortaleza quanto às condições para que os profissionais de saúde desempenhem as atividades durante a pandemia de coronavírus. Um ofício foi enviado às duas instâncias do executivo, bem como ao Ministério Público do Estado (MPCE).

Conforme o sindicato, há relatos sobre a escassez de equipamentos de proteção individual, assim como a necessidade de treinamento adequado a respeito aos profissionais que atuam no combate à pandemia. Dentre as solicitações demandadas ao poder público, estão a garantia no fornecimento de equipamento de proteção individual, como luvas, aventais de mangas longas e óculos de proteção; treinamento sobre a utilização e descarte dos equipamentos conforme as diretrizes epidemiológicas das autoridades sanitárias; e a possibilidade de dispensa dos serviços ou realocação para áreas menos expostas aos riscos de transmissão aos profissionais nos grupos de risco.

A Prefeitura de Fortaleza, em resposta, afirma que tem feito treinamento continuado e orientado os profissionais de saúde desde o surgimento da Covid-19. Além disso, aponta que não há falta de material de proteção e equipamentos de uso dos profissionais que atuam no atendimento à população.

Coloca ainda que não recebeu, até o momento, comunicado do Sindicato dos Médicos.

O Sistema Verdes Mares também entrou em contato com o Governo do Estado, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.