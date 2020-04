Sindicato dos Médicos recebe denúncias de descumprimento de medidas contra a Covid-19; hospital nega

O Hospital Universitário Walter Cantídio, em Fortaleza, recebeu pedido de esclarecimentos do Sindicato dos Médicos do Ceará, após denúncias sobre não estar cumprindo diretrizes adequadas para o enfrentamento do novo coronavírus (SARS-CoV-2), incluindo a falta de equipamentos de proteção individual (EPIs) para os profissionais da saúde e a tentativa de subnotificação de pacientes suspeitos da doença.

O Sindicato dos Médicos enviou ofício em 9 de abril à administração do hospital, solicitando a adoção de procedimentos para impedir que os problemas denunciados permaneçam ocorrendo. As queixas incluem a falta de uso do utensílio SWAB, espécie de cotonete estéril para a coleta de amostras biológicas de pacientes suspeitos de Covid-19, o que aconteceria pela falta de tecnologia adequada nas salas de exame.

Outros pontos denunciados seriam uma suposta ordem da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) do Walter Cantídio para que os profissionais não façam o diagnóstico de pacientes com Covid-19; a falta do isolamento recomendada aos pacientes suspeitos; e a orientação para que as equipes médicas evitassem utilizar os EPIs para que não houvesse pânico no hospital.

A assessoria do Walter Cantídio afirma que recebeu o ofício do Sindicato dos Médicos e prestará todos os esclarecimentos necessários. Negou, contudo, que haja pressão para que os funcionários não relatem os casos da Covid-19 no hospital ou para que não utilizem os equipamentos de proteção individual necessários, já que estão à disposição das equipes para o combate ao coronavírus, com esforço diário para a reposição.

Assevera ainda que o há um plano de contingência em execução no hospital para dar suporte à rede de saúde caso seja necessário, já que o Walter Cantídio não é referência para a Covid-19. Os casos suspeitos atendidos são notificados e recebem acompanhamento do setor de Vigilância Epidemiológica, conforme os protocolos do Ministério da Saúde e pela Secretaria da Saúde do Ceará.

O hospital conclui afirmando que nenhum profissional deixou de usar EPI quando havia indicação e que a segurança de todos os profissionais e pacientes é a maior prioridade da instituição.