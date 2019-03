Signos do horóscopo também são inspiração para fantasias no carnaval do Benfica

Grupo resolveu ir fantasiado de signos do horóscopo no carnaval no Benfica. Marcella de Lima

Loucos dos signos? Para esse grupo de amigos, o zodíaco saiu o mapa astral e virou fantasia nesta tarde (2) de carnaval no Benfica.

Ticiana Sanford é arquiteta e está fantasiada de virgem. O advogado Breno Caminha foi caracterizado como gêmeos. Já Bianca Caminha virou o signo de peixes.

"Fazemos parte de um grupo com 24 amigos e todos se fantasiaram de horóscopo", contam.

Eles se organizaram com dois meses de antecedência e fabricaram as próprias roupas e adereços, tudo com manual de instrução para que todos do grupo seguissem um padrão nas fantasias.

"Todas as fantasias têm capa e muito brilho. Vamos estar no Benfica em todos os dias de folia", diz Breno.