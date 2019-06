Sexta-feira pós-feriado será ponto facultativo para o Governo do Ceará

O Governo do Ceará decretou ponto facultativo na sexta-feira (21), um dia depois do feriado de Corpus Christi, para os servidores públicos estaduais. A determinação foi publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (18).

O texto garante ainda a normalidade nos serviços de fornecimento de água e dos trabalhos prestados pela Polícia Militar, Polícia Civil, Perícia Forense e pelo Corpo de Bombeiros Militar, o atendimento médico-hospitalar e de ambulatórios médicos especializados que atendem a pacientes com consultas médicas previamente agendadas. Também continua funcionando os postos do Centro de Hemoterapia e Hematologia (Hemoce) de todo o estado.

O funcionamento do Sistema de Licitações pertencente à estrutura orgânica da Procuradoria-Geral do Estado será mantido, com a confirmação das licitações marcadas para quinta e sexta-feira. Os equipamentos culturais pertencentes ao Governo do Estado também funcionarão normalmente.