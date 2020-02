Sete praias estão próprias para banho em Fortaleza no fim de semana de Carnaval

Dos 28 trechos de praias de Fortaleza monitorados pela Superitendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), sete estão em condições apropriadas para banho neste fim de semana de Carnaval. Os pontos com boa balneabilidade na área leste são do posto de bombeiros 8 à Praça 31 de Março, e as regiões entre os postos de bombeiros 1 e 2, e 3 e 4.

Na região centro, por sua vez, só é recomendado o banho entre o Aquário e a Indústria Naval do Ceará (Inace). Na área oeste, o único ponto próprio para uso fica entre a Av. Philomeno Gomes e a Rua Padre Mororó.

Litoral Leste

Já no Litoral Leste do Ceará, 17 das praias analisadas estão apropriadas para banho . Confira a lista:

Cofeco

Porto das Dunas

Prainha

Presídio

Iguape

Barro Preto

Batoque

Barra Nova

Tabubinha

Morro Branco Velho

Praia das Fontes

Campo Verde

Pontal de Maceió

Canoa Quebrada

Majorlândia

Quixaba

Redonda

Litoral Oeste

No Litoral Oeste, das 18 praias analisadas, 14 estão aprovadas conforme a análise da Semace. As praias de Tabuba, Paracuru e Arpoeiras estão em estado de alerta. A única praia imprópria é a de Camocim, no trecho próximo a travessia das balsas.

Confira a lista de praias próprias: