Sete praias do Ceará devem passar a ter monitoramento semanal sobre contaminação por óleo

Sete praias do litoral do Ceará devem passar a ser monitoradas para análise da contaminação pelo óleo derramado no mar do Nordeste. Semanalmente, devem ser divulgadas as condições de água e areia das praias de Canoa Quebrada, Icapuí, Prainha do Canto Verde, Sabiaguaba, Icaraí, Cumbuco e Jericoacoara - atingidas pelo óleo derramado em alto-mar.

O monitoramento é uma proposta do Plano Emergencial de Balneabilidade apresentado pela Semace ainda está sujeita à aprovação do Conselho Estadual do Meio Ambiente (Coema). A informação foi divulgada durante uma reunião do Grupo de Trabalho (GT) de Combate às Manchas de Óleo, realizada nesta terça-feira (12), em Fortaleza.

O plano foi elaborado pelo Instituto de Ciências do Mar (Labomar), da Universidade Federal do Ceará (UFC), com a participação de técnicos de órgãos públicos e privados. Para entrar em vigor, ele deve ser aprovado pelo Coema em reunião do colegiado marcada para esta quinta-feira (14).

O exame a ser feito semanalmente identificará a presença de hidrocarbonetos na água do mar ou na areia da praia. A substância indica que há resquícios do óleo.

A lista de praias a ser analisada mudará de acordo com a aprovação da área ou o avistamento de óleo em novos locais. Em caso de identificação do risco de contaminação, haverá alerta à comunidade sobre as providências de emergência a serem tomadas para remover os resquícios do material tóxico e minimizar os efeitos.

Devem ser monitoradas, inicialmente, as seguintes praias:

Litoral Oeste:

Icaraí

Cumbuco

Jijoca de Jericoacoara

Litoral Leste: