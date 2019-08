Semana do Paciente Fissurado reforça a importância do tratamento e da conscientização

De 4 a 10 de agosto, Fortaleza recebe a 6ª edição da Semana do Paciente Fissurado, a fim de esclarecer sobre a fissura lábio palatina ou lábio leporino, defeito congênito que se manifesta ainda na gestação e é caracterizada por uma abertura no lábio superior de um ou de dois lados, e no céu da boca. Segundo a Associação Beija Flor, organizadora do evento, a temática deste ano é abordar sobre a conscientização e a divulgação sobre a doença.

Ao longo da semana, as atividades serão de divulgação e esclarecimento sobre a doença nas maternidades, juntamente com a equipe de organização, pais e pacientes. Na mobilização de encerramento, que acontece no próximo sábado (10), a concentração será na Praça Luiza Távora, a partir de 16h.

O evento também reforça um decreto da Assembleia Legislativa, sancionado através da Lei Estadual nº 13.941 que entrou em vigor a partir de 31 de julho de 2007 e reconhece pacientes que apresentam fissura palatina ou labiopalatina não reabilitados como pessoas com deficiência.

O propósito deste momento é reunir pais, pacientes e profissionais — como ortodontistas, fonoaudiólogos, cirurgiões plástico e buco-maxilo-facial — entre outros especialistas em deformidades craniofaciais para uma troca de experiências. Para fonoaudióloga e diretora financeira da Associação Beija Flor, Elyne Lacerda, “é importante fazer alusão a esse tema no intuito de divulgar, conscientizar sobre a importância do tratamento, informar a população sobre onde procurar ajuda, além de despertar a empatia em torno da causa pois infelizmente, por atingir a face, esta deformidade gera bastante situações de preconceito, exclusão social e discriminação”.

Assistência

Desde 2002 atuando como a única entidade filantrópica em todo o Ceará envolvida nesta causa, a Associação Beija Flor atende jovens e adultos com lábio leporino e realiza uma média de 250 atendimentos mensais gratuitos e multidisciplinares (com fonoaudiólogos, ortodontistas, cirurgião plástico e buco maxilo facial, além de otorrinolaringologista, psicólogo, nutricionista, etc).

Além de manter-se exclusivamente de doações, a entidade realiza ações sociais junto às famílias dos fissurados, com distribuição de cestas básicas, leite, fraldas descartáveis, materiais de higiene pessoal, entre outros itens. No último ano, foram realizadas cerca de 4.600 consultas.