Semana da Prematuridade promove orientação a mães e profissionais em hospital de Messejana

Reprodução / Governo do Estado do Ceará

Acontece, a partir desta terça-feira (12), a Semana da Prematuridade, promovida pelo Hospital Geral Waldemar Alcântara, no Bairro Messejana em Fortaleza. A programação ocorre até a próxima quinta-feira (14) e inclui palestras, rodas de conversa, oficinas de arteterapia e exposições de fotos de recém-nascidos.

O evento busca orientar mães e equipes de assistência do hospital para aperfeiçoar os cuidados com os recém-nascidos. Além disso das formações, um leito será exibido em uma área de grande circulação da unidade hospitalar, com a demonstração dos cuidados necessários dos bebês.

A programação atenta para as necessidades dos bebês prematuros no hospital e em casa e para a importância do veículo com a família e da estimulação precoce. A Semana da Prematuridade faz alusão ao Dia Mundial da Prematuridade, promovido no próximo dia 17. O evento no HGWA integra o Movimento Nacional de Valorização da Prematuridade.

No Brasil, 11,7% dos bebês nascidos vivos são prematuros, ou seja, nascem antes de 37 semanas de gestação. De acordo com o Ministério da Saúde, a prematuridade é uma das principais causas de morte de crianças menores de um ano. As principais causas da prematuridade infecções, gestação de gêmeos, descolamento prematuro da placenta, doença hipertensiva da gravidez e histórico de partos prematuros.

