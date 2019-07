Semáforos desligados causam transtornos no trânsito durante a manhã desta segunda-feira em Fortaleza

Semáforos desligados causaram transtornos no trânsito de Fortaleza na manhã desta segunda-feira (1º). Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), três cruzamentos da Avenida Godofredo Maciel e um na Avenida Mister Hull apresentaram problemas causados por uma falha no fornecimento de energia. Motoristas, contudo, relataram problemas em outras vias da Capital.

Agentes da AMC foram aos locais onde o órgão identificou os problemas para orientar o tráfego nos cruzamentos da Avenida Godofredo Maciel com as ruas Nereu Ramos, Primeiro de Janeiro e Antônio Bandeira, e na Avenida Mister Hull, em frente ao Terminal do Antônio Bezerra.

Além dos problemas nos bairros Maraponga e Antônio Bezerra, moradores e motoristas informaram ao Diário do Nordeste que a Avenida Mozart Lucena, no Bairro Quintino Cunha; na Avenida Miter Hull, em frente ao Campus da Universidade Federal do Ceará (UFC); e no cruzamento da Avenida Sargento Hermínio com Avenida Coronel Carvalho também há sinais defeituosos. A AMC, contudo, não confirmou.

De acordo com a AMC, por volta das 7h os equipamentos nos cruzamentos da Avenida Godofredo Maciel com Rua Nereu Ramos e Rua Antônio Bandeira foram normalizados.