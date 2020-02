Semáforos de Fortaleza apresentam instabilidade na manhã desta quinta-feira (13); confira pontos

O trânsito no cruzamento de ruas e avenidas de Fortaleza apresentou lentidão por conta de instabilidade em semáforos em diversos pontos, nesta quinta-feira (13). A capital teve precipitação de cerca de 8,4 milímetros entre 7h da quarta (12) e 10h desta quinta (13), segundo a Funceme.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) registrou instabilidade em pelo menos sete cruzamentos. Falha no semáforo das avenidas Bezerra de Menezes e José Jatahy, no Bairro Monte Castelo, dificultou o trânsito para os condutores. Agentes da AMC orientaram os motoristas no local.

No Bairro Varjota, houve problemas no cruzamentos das ruas Frei Mansueto e Ana Bilhar. No centro, o semáforo entre as avenidas Pessoa Anta com Alberto Nepomuceno também apresentou falhas.

Confira outros pontos de instabilidade: