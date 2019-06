Semáforo se solta de haste e fica preso apenas por um fio no 4º Anel Viário, em Maracanaú; vídeo

Um semáforo amanheceu preso apenas por um fio no 4º Anel Viário, em Maracanaú, nesta quarta-feira (12). Um motorista fez o registro da cena quando passava pelo local, na manhã desta quarta.

O semáforo foi implantado durante as obras de duplicação da rodovia. O Departamento Estadual de Rodovias (DER) informou que a manutenção do equipamento é do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE) . Até a conclusão desta matéria, não houve resposta do Detran sobre o caso.

A duplicação do Anel Viário teve início em 2011 e foi paralisada quatro anos depois. O custo das obras da rodovia, que liga a BR-020 à CE-040, é de R$ 170 milhões.Em agosto de 2018, o trecho que compreende entre a CE-060 e a BR-222 foi interditado. Em janeiro deste ano, começou o último trecho de obras, entre a CE-065, em Maranguape, e a CE-040, no Eusébio.