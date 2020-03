Semace suspende atendimento presencial e atenderá somente por telefone

A preocupação com o novo coronavírus (Covid-19) afetou o atendimento na Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), suspendeu as atividades presenciais "até segunda ordem". A decisão preventiva foi anunciada após a confirmação dos três primeiros casos confirmados no Estado.

A medida vale para a sede da Semace, em Fortaleza, e para os prédios das diretorias do Crato e de Sobral. A ação foi anunciada para reduzir o risco de contaminação. Agora o atendimento será feito apenas por telefone, skype ou e-mail, segundo a Superintendência. Casos ''excepcionais'' de demanda por atendimento presencial serão analisados pela diretoria do órgão.

A Semace atende pelos telefones 0800 275 22 33, 3101-5515, 3101-5580 ou 3254-3083.

Restrição de viagens

Uma das medidas é a suspensão de todas as viagens de servidores para qualquer evento, reunião ou compromisso fora do estado. A partir de hoje, funcionários com idade a partir de 60 anos ou para os que têm doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e insuficiências renal ou respiratória, a restrição de viagens é total. Estes servidores deverão realizar as tarefas em casa, até nova orientação da autarquia.