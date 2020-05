Sem a limpeza correta, brinquedos podem virar fonte de vírus e bactérias; veja como higienizar

Comuns no cotidiano infantil, os brinquedos podem se tornar reservatórios de vírus e bactérias caso não passem por limpeza apropriada. Neste período de isolamento social, em que o as crianças passam mais tempo em casa, e devido a pandemia de Covid-19 no Estado, os pais precisam ser mais cautelosos na higienização dos materiais para prevenir infecções de microorganismos.

Crianças pequenas devem receber uma atenção especial, de acordo com o infectologista Keny Colares. “Elas têm tendência a levar mais a mão à boca. As coisas que elas tocam precisam ser bem mais cuidadas, especialmente, se muitas pessoas e animais passaram pelo espaço”, recomenda.

Além dos brinquedos, a limpeza dos ambientes usados pela criança também é essencial para prevenir infecções. “Cuidados principalmente com o piso desses locais. Evitar entrar com sapatos que usou na rua, principalmente se a casa tem crianças que estão nos anos iniciais de vida e que estão engatinhando”, salienta Keny.

Os pais devem atentar para o material do brinquedo antes da limpeza. É preciso garantir que cada produto receba uma higienização apropriada. Itens que não podem ser lavados com água e sabão, por exemplo, podem ser limpos com álcool 70%. A armazenamento é outro fator que ajuda a manter higienizado. “É importante ficar atento a exposição dos brinquedos, se eles estão guardados corretamente”, reforça o infectologista.

Confira como higienizar mais materiais:

Plástico e borracha

Estruturas de plástico não poroso ou borracha precisam ser colocadas de molho em uma mistura de água morna com vinagre ou detergente. Para garantir a higienização, é recomendado passar álcool 70%.

Brinquedos de pano ou pelúcia

Lavar com água e sabão e deixar secando ao sol.

Com apito

Lavar com água e sabão. Não é recomendado deixar de molho ou lavar em água corrente.

Metal

A higienização pode ser feita com pano com álcool 70%. A concetração do produto facilita a evaporação e evita ferrugens.

De banho

Após o uso no banho, secar os brinquedos com cuidado. Guardá-lo fora do banheiro é importante para diminuir a proliferação de fungos e bactérias.

Brinquedos de EVA

Utilize pano com água e sabão e deixar secar bem para evitar fungos e bactérias.

Revistinhas e livros

É recomendado a aplicação de plástico adesivo em capas para que a limpeza possa ser feita com álcool 70%.