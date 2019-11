Seleção Pública oferece 47 vagas para médico com salário de até R$ 13,2 mil, em Fortaleza

O Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh), da Prefeitura de Fortaleza, publicou na quinta-feira (21) edital de seleção pública para preencher 47 vagas de médicos do Programa Saúde da Família (PSF) na capital cearense.

Candidatos interessados podem se inscrever até o dia 4 de dezembro por meio do site da organizadora. É exigida graduação em medicina com registro profissional no Conselho Regional de Medicina do Ceará. (confira edital completo)

A carga horária é de 240 horas por mês, com salário de R$ 11.030,27 podendo chegar a R$ 13.236,32 com o adicional de insalubridade. A taxa de inscrição é de 200 reais. Do total das vagas, três estão destinadas para deficiente físicos.

Os aprovados irão trabalhar nas Unidades de Atenção Primária à Saúde da Secretaria Municipal da Saúde (UAPS/SMS).

Provas

A prova objetiva será composta por 40 questões de conhecimentos específicos e será aplicada no dia 15 de dezembro de 9h ao meio-dia, pelo horário de Fortaleza. De acordo com o edital, o resultado final será divulgado no dia 7 de janeiro de 2020.

A validade da seleção pública é de um ano, prorrogável por igual período, uma única vez, a partir da data de publicação da homologação do resultado final do certame.